気象庁は2日、長野と岐阜の県境にある焼岳について、微小な火山性地震が増えているとして、注意を呼び掛けています。現在の焼岳の噴火警戒レベルは1で、気象庁は引き続き活火山であることに留意するよう呼び掛けています。一方、山頂付近を震源とする微小な火山性地震が増えていて、1日までの10日間に64回発生。2日だけでみると、午後3時までに15回発生しています。また、山頂付近では緩やかな膨張を示すと考えられる変化が続いて