自民党山口県連の定期大会が2日、山口市であり、党員ら約500人が出席した。党派閥の政治資金パーティー裏金事件を巡り、国民の間に政治不信が広まる中、県連所属の国会議員6人のあいさつでは、おわびの言葉が相次いだ。【一覧】政治資金パーティー各党の主張は？政治資金収支報告書への収入の不記載額が1564万円に上り、党の役職停止半年の処分を受けた杉田水脈・衆院議員（比例中国）は「問題発覚後に励ましの言葉も頂いた