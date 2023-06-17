【MLB】ロイヤルズ−エンゼルス（6月16日・日本時間17日／カンザスシティ）エンゼルスの今季のセレブレーションと言えば、兜を被るホームランセレブレーションがおなじみだが、この日のロイヤルズ戦では得点時に見慣れないパフォーマンスが見られ、ファンからも注目を集めている。【映像】トラウト激走の適時打→“ノリノリジェスチャー”の一部始終話題のシーンが飛び出したのは6回表のエンゼルスの攻撃。この回の先頭打者の
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 日本人がゴキブリを怖がる理由
- 2. ホリエモン 瑛太の叱責「アホ」
- 3. くら寿司動画男 少女誘拐の罪も
- 4. 広末涼子の日記公開 筆跡に反響
- 5. 拷問? 32歳韓国女性の不可解な死
- 6. 無法地帯のCA盗撮 悲願の一歩
- 7. Amazonセール開始へ 目玉商品は?
- 8. 広末の日記流出 違法の可能性も
- 9. 広末涼子の夫にも不倫疑惑か
- 10. 演説で異例表現 バイデン氏波紋
- 1. 日本人がゴキブリを怖がる理由
- 2. くら寿司動画男 少女誘拐の罪も
- 3. 死亡の52歳隊員に「恨みはない」
- 4. 定食16人前注文も…いたずらか
- 5. 東谷容疑者逮捕 裏に大物立役者?
- 6. 少女の胸をわしづかみか 男逮捕
- 7. 糸島の立てこもり 医師不起訴に
- 8. 三田佳子の次男「神様の声が」
- 9. びびりだけど…警察犬がお手柄
- 10. 陸自発砲 現場の発言内容に衝撃
- 1. 女子トイレ巡り商業施設は不安も
- 2. もうアホかと スピード離婚の訳
- 3. 「副町長の公募」継続に疑問の声
- 4. 首相「火遊び」泉氏が改めて批判
- 5. 「芥川賞・直木賞」候補作決まる
- 6. 内閣不信任案 反対多数で否決
- 7. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 8. 阪神株主総会で異例の「珍質問」
- 9. LGBT理解増進法 賛成多数で成立
- 10. アプリストア寡占是正へ＝アップル、グ…
- 1. 拷問? 32歳韓国女性の不可解な死
- 2. 演説で異例表現 バイデン氏波紋
- 3. 海外首脳ら訪問中に大規模攻撃
- 4. ロシア将校 侵攻で2000人死亡か
- 5. 「Aカップに」乳房縮小術を公表
- 6. ヘンリー王子 Spotify契約終了へ
- 7. 間一髪 村直前で土砂崩れ止まる
- 8. 米住宅のプールに巨大ワニ出現
- 9. 暴行男性 通報され飛び降り死亡
- 10. サメ 人間を避けて泳いでいた?
- 1. 車内は死体の山 インド列車事故
- 2. 3人家族で4700万貯金…NGな節約
- 3. 岡山のホテルが賞味期限を改ざん
- 4. こんなにある固定費の節約を解説
- 5. 奨学金返済に悲鳴…驚きの実態
- 6. 終身雇用など見直しへ 閣議決定
- 7. 昭和の大企業の「妊娠制限」とは
- 8. 妻に異変 無対策だと64歳で破産
- 9. 新幹線の指定席、1年前から予約できま…
- 10. HUAWEI 世界的な企業になった訳
- 1. Amazonセール開始へ 目玉商品は?
- 2. 生涯最後の恋かも 女性2人と不倫
- 3. 超PayPay祭開始 最大100%還元も
- 4. ワンクリックでPDF Excel時短術
- 5. 過去の浮気暴露 とんでも結婚式
- 6. 男性用の傘 商品数が減少傾向?
- 7. Wordの図形複製 コピペ不要裏技
- 8. 23年5月 売れたスマホTOP10
- 9. YouTube 収益化要件を大幅に緩和
- 10. 「#ワークマン女子」オープンへ
- 1. 北別府氏が死去「相棒」が悲痛
- 2. 大谷背後に邦アニ広告 驚きの声
- 3. 大谷が偉業「未来永劫現れない」
- 4. 加藤未唯の訴え却下「凶悪犯罪」
- 5. 大谷は「地球上で最も驚異的」
- 6. 加藤未唯の失格 協会に批判の嵐
- 7. 村上「見ての通り」17打席無安打
- 8. 娘が白血病 長野DFが活動休止
- 9. 大谷翔平の連日135m弾に実況笑撃
- 10. 穂高グッズ ファンの間で議論に
- 1. ホリエモン 瑛太の叱責「アホ」
- 2. 広末涼子の日記公開 筆跡に反響
- 3. 広末の日記流出 違法の可能性も
- 4. 広末涼子の夫にも不倫疑惑か
- 5. 弟の逮捕 永山瑛太「許さない」
- 6. 海自の投稿写真に波紋 削除&謝罪
- 7. 中田敦彦 批判がゲームの始まり
- 8. 長谷川京子 見事なSEXY投稿戦略
- 9. 「出ても最下位」美姫発言の本意
- 10. 乃木坂の早川聖来 芸能界引退へ
- 1. 夫の転勤先に若い女性…正体は?
- 2. 中高年のVIO脱毛増えている理由
- 3. バツイチ・望月理恵が考える脱婚
- 4. 新婚妻が脳出血に 出産後天国へ
- 5. 運動なし 57歳が18kg痩せた方法
- 6. 子が登校する姿見て寂しさ…共感
- 7. 即買うべき DAISOの神アイテム
- 8. 40代の「クマ」プチプラで解決
- 9. かっぱ寿司 100円皿増えてお得に
- 10. 妻妊娠 家事する夫「何で俺が」