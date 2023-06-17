【MLB】ロイヤルズ−エンゼルス（6月16日・日本時間17日／カンザスシティ）エンゼルスの今季のセレブレーションと言えば、兜を被るホームランセレブレーションがおなじみだが、この日のロイヤルズ戦では得点時に見慣れないパフォーマンスが見られ、ファンからも注目を集めている。【映像】トラウト激走の適時打→“ノリノリジェスチャー”の一部始終話題のシーンが飛び出したのは6回表のエンゼルスの攻撃。この回の先頭打者の