°¦ÃÎ¸©Ë­¶¶»Ô¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥°¤ÎÇò»Ò¤Ë¡¢Í­ÆÇÉô°Ì¤Î¡ÖÍñÁã¡×¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë­¶¶»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ë­¶¶µû»Ô¾ì¤Î¡Öµû´îµ×¾¦Å¹¡×¤Ç8Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¸©»º¡Ö¥´¥Þ¥Õ¥°Çò»Ò¡×¤Ë¡¢¥Õ¥°¤ÎÍñÁã¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Å¹¤«¤éÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼Ô¤«¤éÅ¹¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤êÈ¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÎÌ¤êÇä¤ê¤Ç1¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í²ó¼ý¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥°