¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿PS2ÍÑ¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡ØSIREN¡Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯Çä20¼þÇ¯¤Îµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Õ¤¿¤Ä³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£PS2®¡ØSIREN¡ÙÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¡ª&#127881;º£Ç¯¤Î²Æ¡¢20¼þÇ¯¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡£¢¡¡ÖSIREN in NAMJATOWN ±ã¡×7·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á9·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¢¡¡Ö°Û³¦Æþ¤êËüÇî SIREN 20th ANNIVERSARY