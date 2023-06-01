俳優・鈴木福（１８）が１日までに自身のインスタグラムを更新し、「新しい家族」と紹介した。鈴木は「我が家の新しい家族『もなか』です」「＃ロングコートチワワ＃子犬＃もなか」とつづり、つぶらな瞳の愛犬との２ショットをアップ。コメント欄には妹で女優の鈴木夢が「女の子です」と書き込み、同じくこの春から大学生になった本田望結も「可愛い、、」と反応。さらに「２人とも安定の可愛さ」「新しい家族愛らしいです