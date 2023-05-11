◇ア・リーグエンゼルス4−5アストロズ（2023年5月10日アナハイム）エンゼルスの大谷翔平投手（28）が10日（日本時間11日）、本拠地アナハイムでのアストロズ戦に「3番・DH」で先発出場。第4打席で8試合ぶりとなる8号本塁打を放った。2−5の9回無死一塁で相手守護神・プレスリーの低めカーブを左膝を地面に着くほど沈ませてすくい上げ、右中間席へ運んだ。土壇場で1点差に迫る技ありアーチにインターネット上では「この