ガールズバンド「PARADOXX」のSHONOさんが５月10日、自身のインスタグラムを更新。レアル・マドリーのタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。昨年のカタール・ワールドカップを現地で観戦中にFIFA（国際サッカー連盟）の国際映像に映り、「美しすぎるサポーター」として世界的に話題となったSHONOさん。その後はサッカー関連番組など引っ張りだこになり、幼い頃からファンだったジュビロ磐田の公式クラブアンバサダーにも