直近6試合で「1度も三振していなかった！」米メディア衝撃レッドソックスの吉田正尚外野手が8日（日本時間9日）、ア・リーグの週間最優秀選手（MVP）を初受賞した。メジャーリーグ機構（MLB）が発表した。日本選手の週間MVPは2022年4月のカブス・鈴木誠也以来9人目。新人の受賞も鈴木誠也以来6人目の快挙で、米メディアから称賛の声が続出している。吉田は期間中、25打数12安打の打率.480、2本塁打、8打点の好成績を残した。米