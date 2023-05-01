現在アフリカを歴訪中の岸田首相。最初に訪問したのは、エジプトだ。首脳会談で岸田首相は、主食である小麦の輸入をロシアに頼るエジプトに、農業分野での技術提供を行うほか、地下鉄整備など「多方面にわたる息の長い支援を続ける」と表明した。そんなエジプトでは、日本政府の支援により、5年前から日本式の教育を取り入れた学校があり、子供の生活態度が変わったと人気になっている。取材班がエジプトの小学校を訪れると、日本