「中日−巨人」（１６日、バンテリンドーム）巨人・坂本勇人内野手が「３番・遊撃」で先発出場したが、途中でベンチに下がった。五回裏の守備から坂本に代わってショートに門脇が入った。坂本はこの日は２打数無安打に終わった。初回は二ゴロ、四回は四球を選んだ。五回は４−５と１点差に迫ってなおも２死二塁の場面で三ゴロに倒れていた。今回の中日３連戦はいずれも３番で起用されたが、わずか１安打。ここまで９打席連