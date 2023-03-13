日本ハム、ダイエー（現ソフトバンク）などで活躍した野球解説者の武田一浩氏（57）が9日深夜放送のテレビ東京「サンドナイツがプロ野球選手だけの居酒屋はじめました」（木曜深夜1・00）にゲスト出演。“バッグ投げつけ”で大きな話題となった1991年の契約更改の真相を語った。91年シーズン、日本ハム入団4年目の武田氏は41試合に登板して4勝8敗18セーブ、22セーブポイントをマークし、最優秀救援投手のタイトルを獲得した。