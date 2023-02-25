「BCNランキング」2023年2月13日から19日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 6a(au)（Google）2位Pixel 6a(Softbank)（Google）3位Xperia 10 IV（ソニー）4位AQUOS wish2 SH-51C（シャープ）5位Galaxy A53 5G SC-53C（SAMSUNG）6位arrows We FCG01（FCNT）7位Pixel 7(au)（Google）8位arrows We F-51B（FCNT）9位かんたんスマホ2+A201KC（京