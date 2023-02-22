警察官に付き添われ、警察車両に乗り込んだのは、髪を銀色に染めた女。2歳の息子に暴行を加え、死亡させた疑いで逮捕された田代芽衣容疑者(27)。事件当時、交際していた男性が田代容疑者について、「子どもの世話をしていなかった」と話していることが新たにわかった。田代容疑者は、2022年4月22日ごろ、神奈川・藤沢市の自宅で、当時2歳だった息子の空来ちゃんの頭に暴行を加え、死亡させた疑いが持たれている。田代容疑者のフェ