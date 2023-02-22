【AFP＝時事】ブラジル・リオデジャネイロ（Rio de Janeiro）で21日、コルコバードのキリスト像（Christ the Redeemer）に雷が落ちた。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・【特集】AFPがとらえた落雷の瞬間 収蔵写真から厳選・リオのキリスト像、建立90年 ブラジル・レーザー光線で雷を誘導、実験に初成功 英科学誌に論文