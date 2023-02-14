2月12日に放送されたドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ、毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル）は、「私が踊り続けるわけ2 後編〜56歳のストリッパー物語〜」と題して放送。日本最高齢となる56歳のストリッパー・星愛美さんのステージに通う2人の男性ファンの話に、ネット上で反響の声が上がった。1人目は、愛美さんを追って全国の劇場に通い続けてきたスーさん。ステージを見るだけでなく、愛美さんの写真を