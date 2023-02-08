国の登録有形文化財に指定された南海本線・浜寺公園駅の旧駅舎（堺市西区浜寺公園町2丁）の柱を傷つけたとして、大阪府警は8日、いずれも16歳の少年3人=同区=を建造物損壊容疑で逮捕し、発表した。3人は容疑を認め、「遊び感覚でやった」と供述しているという。西堺署によると、3人は1月8日午前2時半〜3時ごろ、旧駅舎の木製の柱4本のうち2本を蹴ったり殴ったりして表面の塗装に傷をつけた疑いがある。被害は約40万円相当とい