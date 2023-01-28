パティシエの鎧塚俊彦氏と共同開発したミスタードーナツの第２弾「ヨロイヅカ式デニッシュドーナツ」２種がネットで話題となっている。おいしさに加え、ドーナツらしくない「サクサク食感」を評価する声も目立つ。早速、手に入れ食べてみた。ココアを練り込んだデニッシュショコラドーナツを使用した「バナーヌ」と「マロンキャラメルサレ」の２種。バナーヌはエクアドル産バナナを中に詰めてショコラホイップをサンドし、ゴールデ