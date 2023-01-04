J3松本は4日、昨季限りで退団した元日本代表DF安田理大（35）が現役引退すると発表した。大阪府出身の安田は06年にG大阪ユースからトップチームに昇格。07年のナビスコ杯でMVPとニューヒーロー賞をW受賞した。11年にオランダ・フィテッセへ移籍。左サイドバックを主戦場に国内外10クラブを渡り歩き、昨季は松本でリーグ戦5試合に出場した。日本代表にも08年に初選出され、同2月の北朝鮮戦でデビュー。同8月にはU―23日本代表