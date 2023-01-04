女優・広瀬すず（24歳）が、1月2日に放送された特別番組「広瀬すず＆櫻井翔とほっこり過ごすお正月SP 3夜連続『ネメシス』上映会」（日本テレビ系）に出演。女優・橋本環奈（23歳）と「この前、（橋本）環奈とラーメン食べに行ったんですよ」と、ドラマ終了後も仲良くしていると語った。広瀬と橋本は連続ドラマ「ネメシス」で初共演を果たし、同じく出演していた櫻井翔も「競演が、競う方の、見られたのすごい、視聴者としても面白