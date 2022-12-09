オリックスからポスティングシステムによるメジャー挑戦を目指した吉田正尚外野手（２９）がレッドソックスと合意したことで、いよいよ国内ＦＡ市場最大の目玉、日本ハム・近藤健介外野手（２９）が動き出しそうだ。１１月１０日のＦＡ選手公示から約１か月。ＦＡ市場の目玉・近藤の去就はまだ行き先が見えてこない。ただ、有力な移籍先の一つであるオリックスにとって最大の懸念材料だった近藤とポジションが重なる吉田正の残
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