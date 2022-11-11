佐伯鶴城高・古川雄大と入団合意「3冠王やトリプルスリーを」西武は10日、ドラフト2位指名した古川雄大外野手（佐伯鶴城高）と入団に合意した。球団公式ツイッターが、学ランに西武の帽子を被って爽やか笑顔で目標を語る様子を公開すると、「カッコイイ」「漫画に出てくる体育会系イケメン感凄い」「笑顔が眩し過ぎる」と早くもファンのハートをわしづかみにしている。身長186センチ、体重90キロの恵まれた体格を持つ古川は、