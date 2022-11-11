AKB48の柏木由紀（31）が、11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。プライベートでの買い物中に店員から言われた衝撃の一言を明かした。ある日の撮影の衣装として履いた靴が気に入り、後日同じものを購入しようと某デパートに出かけた柏木。「一応試し履きしてから買おうと思って、試し履きしたら、お店の人が“これかわいいですよねー！乃木坂46にいた西野七瀬さんが履いてて大人気なんですよ。やっぱそれ見て来たんですか