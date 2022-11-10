ハーゲンダッツ ジャパン株式会社は、通年で販売する新フレーバーとしてハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラ デュオ』を12月6日（火）より全国で新発売する。ミルクチョコレートとビターチョコレート、2つの本格的なチョコレートの味わいを1つのカップで楽しめる、ぜいたくなアイスクリーム。クリーミーなコクを楽しめるミルクショコラアイスクリームと、カカオ感豊かなカカオショコラアイスクリーム、2つのチョコレートアイスク