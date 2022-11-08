「彼女いねえから、母ちゃんと京都に行ってきた！」。24歳のまさ（@machal_0106）さんが母親を連れて行った京都旅行が共感を呼んでいます。まささんの愛車セリカXXで金閣寺や渡月橋といった名所を巡り、母親と撮り合った写真をアップすると、「彼女がいたとしても、こちらのがイイ」「お母さんキレイ」「最高の親孝行」と称賛の声が相次ぎ、約30万件のいいねが付きました。まささんに聞きました。【写真】お母さん若々しい…！京都