ハロウィーンを前に賑わう韓国ソウルの繁華街、梨泰院できのう、151人が死亡した事故。現場近くにいた日本人が当時の様子について語りました。現場からの報告です。私の後ろにある坂の上に事故現場がありますが、さきほど現場を視察した尹錫悦大統領は当局から報告を受けました。地元消防によりますと、きのう午後10時15分、ソウルの繁華街、梨泰院の路地で大勢の人が折り重なるように倒れる事故が起きました。これまでに151人の死
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