昨今は各国が外国人旅行者の受け入れに寛容になりつつあり航空業界にも活気が出てきそうな気配だが、このほど旅行関連業を営むイギリス人男性が、最も美味しい機内食を提供する航空会社を明かした。世界中を旅してきたこの男性は、日本の航空会社2社を挙げて「最高の機内食」と語っている。『The Sun』『The Mirror』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】英ロンドン出身のジェイムズ・アスキスさん（James Asquith、33）は