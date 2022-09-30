「広島−ヤクルト」（３０日、マツダスタジアム）ヤクルトの村上宗隆内野手が１安打を放つも、本塁打はこの日も出ず。今季最長の１３試合５７打席ノーアーチと、なかなか５６号が出ない。初回には２死一塁から、打席が回り、大きな飛球が上がった。いい角度での当たりに、球場は固唾（かたず）を飲んで見守ったが、右飛に倒れた。三回には右前打を放ち、２試合連続で快音を響かせるなど、状態は上向き。六回には先頭で四球