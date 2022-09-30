落語家の三遊亭円楽さん（享年72）が9月30日に亡くなったことを受け、円楽さんが大喜利メンバーとして出演していた日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）では、10月2日の放送は通常通りの編成で、番組内で追悼VTRを放映すると発表した。【画像】車いすに乗り報道陣からの質問に答える三遊亭円楽さん円楽さんは、1950年2月8日生まれ、東京・墨田区出身。円楽一門会所属。三遊亭楽太郎として『笑点』などで人気を博す。2010