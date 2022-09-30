脱北した若者たちが学ぶ韓国の「セネ学校」の様子＝2003年2月、ソウル、久松弘樹撮影 5月にソウルに出張したとき、脱北者の知人と再会した。事情通で色々と興味深い話を聞かせてくれる。客観的な証拠がない限り、簡単には信じられない話も多いが、話の端々に北朝鮮の世界が見える。今回、知人が語ったのは、今年の元日に韓国から北朝鮮に戻った別の脱北者の話だった。（牧野愛博）韓国軍などによれば、30代の男性Aが今