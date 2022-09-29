俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系ドラマ『六本木クラス』（毎週木曜後9：00）の最終話が、きょう29日に放送。宮部新（竹内）と長屋茂（香川照之）の長きにわたる対決が決着を迎えた。【最終回場面カット】”新”竹内涼真を笑顔で見つめる”葵”平手友梨奈先週放送された第12話では、宮部新（竹内）が「俺は…葵が好きだ」とその思いに気づいた矢先、麻宮葵（平手友梨奈）が失踪し、さらに新は銃で撃たれ…という衝撃の