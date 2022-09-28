◇ア・リーグヤンキース5ー2ブルージェイズ（2022年9月27日トロント）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（30）は27日（日本時間28日）、敵地ロジャース・センターでのブルージェイズ戦に「1番・中堅」でスタメン出場。1打数4四球で、これで7試合ノーアーチとなり、ロジャー・マリスのア・リーグ＆球団記録に並ぶ61号はまたもお預けとなった。試合は5―2でヤンキースが勝利し、3季ぶりのア・リーグ東地区優勝を決めた。