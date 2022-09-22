9月27日に東京・日本武道館で行われる安倍晋三元首相の国葬について、テレビ東京は22日時点の番組表で、わずか5分間の「報道特番」を予定する。放送時間は午後1時40分〜1時45分で、午後2時から始まる国葬自体は中継しない。NHKや民放各局は国葬の生中継を予定する中、“独自路線”のテレ東に対し、ネット交流サービス（SNS）上では「ブレないテレ東」「5分は立派」などと話題を呼んでいる。NHK、安倍氏国葬で特設ニュース番組