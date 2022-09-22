新型プリウスの新たなスパイショット入手 読者提供 トヨタが現在開発中の新型プリウスの開発車両が愛知県内で再び撮影されました。 前回お届けしたスパイショットは後ろからのみでしたが、今回はリアとサイドの鮮明なショットに加え、フロントも右半分ではありますが撮影することに成功しています。 前回以上に情報量の多いスパイショットから読み取れる5代目プリウスの特徴を解説します。