コーヒーチェーン、ドトールコーヒーショップの人気商品「ホットサンド（ツナチェダーチーズ）」「クロックムッシュ」が、2022年9月21日までに販売終了していた。運営会社が同日の取材に明かした。根強いリピーターが少なくなかったようで、SNSでは惜しむ声が相次いでいる。「目を疑いました！！ドトールの人気ランキング上位の...」ドトール広報によれば、ツナチェダーチーズは8月初旬に、クロックムッシュは9月初旬に店舗在庫が