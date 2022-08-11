「日本ハム３−２西武」（１１日、札幌ドーム）日本ハムが今季５度目となる劇的サヨナラ勝ちで、引き分けを挟んで３連勝とした。２−２の十回、１死から野村が右中間二塁打でチャンスメーク。その後、２死一、二塁となったが、清水がしぶとく三遊間を破り、試合を決めた。勝利を決め、新庄監督もベンチ前でガッツポーズを繰り出し、大喜びした。首位西武相手にしぶとくカード勝ち越し。借金１６となった。