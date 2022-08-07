¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 7ÆüÄ«¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸áÁ°6»þ40Ê¬¤´¤íÀé¼ï¶è°æ¾åÄ®¤ÎÀ±¥±µÖ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Æî¸þ¤­¤Ë±¦ÀÞ¤·¤¿¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤­¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿30Âå¤°¤é¤¤¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ