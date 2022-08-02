（株）オーケーエー（TDB企業コード：340229380、資本金500万円、新潟県新潟市中央区近江2-20-38、代表金子勝浩氏）は、8月1日に事業を停止し、事後処理を築留康夫弁護士（東京都千代田区大手町1-1-2、西村あさひ法律事務所、電話03-6250-7228）ほか3名に一任し、自己破産申請の準備に入った。当社は、1992年（平成4年）2月に設立。パチンコ・パチスロ等の各種遊技機器（新品および中古品）、付属品の販売を手がけ、新潟県内の