デートともなれば服選びに何日も前から頭を悩ませるのが女心。彼に清純でさわやかなイメージを与えたくて白い服を選ぶこともあるでしょう。白は明るく、女性を美しく見せてくれる効果もありますが、その分わずかな汚れやシミも目立ってしまう欠点もあります。今回はデートに白い服を着ていったときのエピソードのなかから、「座った場所」のせいで起こった悲劇を1つご紹介します！駅のベンチでまさかのアクシデント「デートの待ち