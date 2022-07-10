ガールズグループT-ARA出身のハン・アルムが離婚の危機から一転、2人目を妊娠した。ハン・アルムは2012年にガールズグループT-ARAのメンバーとしてデビュー。が、2013年に健康上の理由でグループを脱退した。【関連】デビュー11周年を迎えたT-ARA、メンバーたちが投稿【PHOTO】2017年にKBS2『アイドル・リブート・プロジェクト−ザユニット』（原題）に出演して復帰するかと思われたが、2019年に結婚を準備している間に妊娠し、活