自民党の安倍晋三元首相が２２日、東京・有楽町で参院選の党公認候補者の応援演説を行い、頻繁に使う「悪夢」を使って立憲民主党を批判した。２１日の討論会で、立民の泉健太代表が金融緩和策「アベノミクス」路線の見直しに言及したことについて、安倍氏は「金利を上げるべきだと言っており、驚がくした。逆に引き締めると“悪夢”のような時代に戻ってしまう」などと批判した。安倍氏は物価高で、たびたび巻き起こるアベノミ