ふるさと納税はやっぱりお得な制度？ マネーの専門家という仕事柄、「ふるさと納税の賢い使い方を教えてください！」というお問い合わせをよくいただきます。「そもそも、ふるさと納税って何？」という方もいるので、少しだけ復習しましょう。 ふるさと納税とは、「好きな地域に寄付をして節税でき、しかもプレゼント（返礼品）ももらえてしまう」というお得な制度です。僕も愛用している制度で、ふるさと納税のおかげで随分と生活