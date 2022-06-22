フリーアナウンサーの小林麻耶さん（42＝國光真耶への改名を発表）が2022年6月22日、妹で17年に死去した小林麻央さん（享年34）を追悼するメッセージをブログにつづった。「この5年間、これでもかというほど私はどん底に居ました」「命日」というタイトルのエントリーで小林さんは、「5年が経ちました。生前妹を応援してくださっていた皆様、ブログを通し励ましてくださった皆様、そして今も想ってくださる方々、本当に有難う御座