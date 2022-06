Amazonが、長らくテストを続けてきた、自律型ドローンによる配達サービス「Amazon Prime Air」の開始準備に入っていることがわかりました。Amazon Prime Air prepares for drone deliverieshttps://www.aboutamazon.com/news/transportation/amazon-prime-air-prepares-for-drone-deliveriesAmazon to deliver packages by drone, after a decade of promises - POLITICOhttps://www.politico.com/news/2022/06/13/amazon-deliver-