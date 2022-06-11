日本代表ＭＦ三笘薫（２５＝サンジロワーズ）の活躍ぶりに、なぜか不安の声が上がっている。ここまで途中出場が多かった中、１０日の国際親善試合ガーナ戦でスタメン入り。１―１の前半アディショナルタイムに、左サイドから低い弾道で蹴り込んだクロスがそのままゴールへ吸い込まれ、勝ち越しに成功した。さらに後半２８分には「数的優位をつくろうと思っていた」と得意のドリブルで左サイドを抜け出し、マイナスにラストパ