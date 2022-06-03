Amazonの電子書籍ストアであるKindleが、2023年には中国国内の市場を閉鎖してビジネス全体を撤退すると報じられました。中国では検閲やコンテンツの制限など規制圧力が高まっていますが、Kindleの撤退は政府の圧力によるものではなくビジネス上の理由だと知らされています。Kindle 中国https://weibo.com/3262223112/LvQOCdSHiBloomberg - Are you a robot?https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-02/amazon-to-shut-kin