【ザンギ】「補助金受け取っていない」イベント共同開催のテレビ局から300万円をだまし取るザンギ連盟理事の男逮捕 北海道・札幌中央警察署は17日、一般社団法人北海道ザンギ連盟の代表理事の男を詐欺の容疑で逮捕したと発表しました。 ザンギとは鶏のから揚げの北海道での呼び名で、北海道ザンギ連盟は北海道内のザンギ提供店舗の紹介などの活動を行っている団体です。 北海道ザンギ協会の代表理事である金井英樹容疑者
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