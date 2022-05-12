昨年5月に適応障害のため、芸能活動を休止していた深田恭子（39）。約4カ月の休養期間を経て昨年9月にInstagramで活動再開を報告し、こう意気込みを綴っていた。《はじめは小さな一歩かもしれませんが、一歩、一歩、皆様への感謝を忘れずに、私が頂きましたように誰かを勇気づけたり、明るい気持ちになって頂ける、そんな姿でお仕事ができたらと思っています》今年4月4日には、都内で開催された「午後の紅茶 ミルクティー 微糖」の