パルグループホールディングス（大阪市）は、「シン・ゴジラ」「シン・エヴァンゲリオン劇場版」「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」4作品によるコラボプロジェクト「シン・ジャパン・ヒーローズ・ユニバース（S.J.H.U） POP UP GALLERY at baseyard tokyo」を、2022年5月13日〜8月1日（11時〜20時）の期間開催する。ヒーローが勢ぞろい4作品の夢のコラボが実現したプロジェクトでは、新たにアートな表現へREFINE（リフ