3位に転落した巨人の中田翔（33）が一軍に復帰した。巨人3位転落の元凶は原監督の“暴走采配”「発掘と育成」も口先だけでチームは崩壊寸前！新潟で行われた10日のDeNA戦に「6番・一塁」で出場すると、ドン詰まりの右前打、三ゴロ、中前へのポテンヒットで2安打を放ったものの、打線の起爆剤とはならず。チームはわずか4安打1得点で5連敗だ。オープン戦を絶好調で終えた中田は開幕を5番で迎えたが、23試合で打率.188、2本塁